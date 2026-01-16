El PP del Bierzo detalla las inversiones en Sanidad frente a las críticas de PSOE y Vox

El presidente de la Junta acompañado del consejero de Sanidad, el gerente de la Gasbi y el delegado de la Junta en León en la visita de este lunesL.DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular del Bierzo lamenta las críticas infundadas y políticamente interesadas realizadas por el PSOE Vox en materia sanitaria, unas críticas que quedan claramente desmentidas por los hechos y que se han vuelto a evidenciar con motivo de la reciente visita del presidente de la Junta de Castilla y León al Hospital del Bierzo. «Lejos de reconocer y valorar los avances reales en sanidad, las buenas noticias parecen incomodar a quienes anteponen el desgaste político a la responsabilidad y a la ética que exige un asunto tan serio y sensible para la población» afirma el coordinador del PP en el Bierzo, Raúl Valcarce. Por ello, el Partido Popular del Bierzo prioriza «mantener informado al ciudadano con datos objetivos y actuaciones reales que demuestran que la Junta de Castilla y León está volcada en resolver los problemas sanitarios de la comarca y en mejorar de forma progresiva y sostenida la calidad asistencial». Prueba de ello es que, solo durante el año 2025, la Junta ejecutó 4.292.177 euros en inversiones directas en el Hospital del Bierzo.

Desde el PP subrayan que «todos estos avances no son hechos aislados, se enmarcan en una estrategia continuada que suma más de 42 millones de euros invertidos en los últimos años, lo que demuestra una apuesta real, firme y sostenida por reforzar el sistema sanitario berciano frente a quienes intentan reducirlo a un debate político interesado». Pero, además de las inversiones, se han logrado avances relevantes en formación, captación y fidelización de profesionales sanitarios, un pilar esencial para garantizar una atención de calidad, cubriéndose las 33 plazas disponibles y creando nuevas unidades docentes en Atención Primaria, Anestesia, Digestivo y Urología, además de planes de fidelización que han permitido cubrir en 2025 plazas en Medicina Interna, Oncología, Cardiología y Neurología

A jucio de los populares, el Plan de Garantía Asistencial continúa desarrollándose conforme a los plazosestablecidos, tal y como se ha constatado en las cuatro reuniones de seguimiento celebradas en el Hospital del Bierzo, reuniones en las que siempre ha estado presente el PSOE en Ponferrada, «que dispone de información directa y detallada sobre los avances que su partido cuestiona públicamente».

En cuanto a VOX, «se atreve a afirmar con todos estos datos, que se está desmantelando el Hospital, una afirmación que pone de manifiesto una falta de seguimiento y de rigor que contrasta con la dureza de sus declaraciones públicas criticando una realidad sanitaria sobre la que no se ha interesado y que claramente desconoce».