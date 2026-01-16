Diario de León

Rescatan el cuerpo de una mujer que flotaba sobre las aguas del río Sil en Ponferrada


El rescate fue a la altura del Puente Cubelos

El rescate fue a la altura del Puente CubelosAna F. Barredo

Redacción
Ponferrada

Miembros del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León rescataron el cuerpo de una mujer de 81 años  que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de Hacienda, según informó el propio 1-1-2.

El rescate se produjo sobre las 9.45 horas de este viernes, minutos después de que un viandante alertara de la presencia de un cuerpo en el río. 

Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

Intervino la Policía Municiopal de Ponferrada

Intervino la Policía Municiopal de PonferradaAna F. Barredo

Un momento del rescate

Un momento del rescateAna F. Barredo

