Rescatan el cuerpo de una mujer que flotaba sobre las aguas del río Sil en Ponferrada

El rescate fue a la altura del Puente Cubelos

Miembros del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León rescataron el cuerpo de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de Hacienda, según informó el propio 1-1-2.

El rescate se produjo sobre las 9.45 horas de este viernes, minutos después de que un viandante alertara de la presencia de un cuerpo en el río.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

Intervino la Policía Municiopal de Ponferrada