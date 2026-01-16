La Policlínica de Ponferrada estará en el curso 2029-2030 y dará servicio a la población

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policlínica Universitaria del Campus de Ponferrada, que está previsto que abra sus puertas en el curso 2029-2030, tras el comienzo de las obras en el primer semestre de 2028, se ubicará en el antiguo plató de la Escuela de Cine. Según detalló esta mañana la rectora de la Universidad de León, Nuria González, junto a la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, se trata de un inmueble que será rehabilitado para convertirse en un espacio destinado a la formación sanitaria, la docencia práctica y la prestación de servicios a la sociedad.

Nuria González reiteró “la apuesta firme por este campus, que es una prioridad del equipo de gobierno y que hemos defendido ante las administraciones”. En este sentido, la máxima responsable de la institución académica remarcó y agradeció el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de la inyección de cinco millones de euros a cargo del Fondo de Transición Justa. “Estamos ante una infraestructura largamente reivindicada y que es estratégica para el Campus de Ponferrada y para el conjunto del territorio, que permitirá reforzar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el papel del campus berciano como referente en formación e innovación sanitaria”, añadió la rectora.

La Policlínica Universitaria nace con una doble vocación, siguiendo el modelo de éxito de la Clínica Podológica. Por un lado, reforzar la formación práctica del estudiante, con una especialización clara en Fisioterapia, aunque dando cabida a otras ramas sanitarias, como Enfermería o Nutrición y Dietética, ofreciendo un modelo de atención multidisciplinar que define a una policlínica. Por otro lado, la Policlínica tendrá una clara vocación asistencial, ofreciendo atención especializada y de calidad y contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de la población del Bierzo y su entorno.

Y es que, gracias a esta infraestructura, se “permitirá posicionar al Campus de Ponferrada como un espacio de innovación sanitaria, de generación de conocimiento aplicado y de respuesta a las necesidades reales del territorio”, destacó la rectora.

La apuesta de la Universidad ha sido reutilizar y transformar unas instalaciones ya existentes en el Campus, permiten que la Policlínica esté plenamente integrado en el entorno universitario. Desde el punto de vista técnico, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital ya se está trabajando en la definición de los nuevos requerimientos técnicos y constructivos para ajustarlos a la financiación disponible.

“Existe un proyecto básico inicial que data de 2023 y que proyectaba un inmueble de 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Ahora se trabaja para marcar los nuevos requerimientos del inmueble”, destacó la rectora, que señaló que la previsión con la que se trabaja es la de encargar la redacción de un nuevo proyecto básico antes del verano, con el objetivo de contar con este documento a finales de año.

A partir de ahí, se iniciarán los trámites administrativos necesarios, con la licitación del proyecto de ejecución y, posteriormente, de las obras. El objetivo final es que las obras puedan iniciarse en el primer semestre de 2028, con el horizonte de que la Policlínica Universitaria de Ponferrada esté operativa en el curso 2029-2030.

El proyecto estará liderado por el Vicerrectorado de Infraestructuras, en coordinación estrecha con el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada, con la supervisión directa de Infraestructuras y Sostenibilidad, Sandra Buján, y la implicación directa de la vicerrectora, Pilar Marqués, y la directora de la de Planificación y Organización, Raquel Leirós, en la definición de las soluciones funcionales, para garantizar que la nueva infraestructura responda a las necesidades académicas, asistenciales y sociales del territorio.

Por su parte, Pilar Marqués recordó que la Policlínica es un proyecto que suma el crecimiento al Campus y, por ende, al territorio berciano. En esta línea, la vicerrectora señaló que este servicio permitirá mejorar el bienestar físico-psicológico de enfermos, familias y cuidadores; ofrecerá una atención especializada médica; ofrecerá un servicio de apoyo social y dotará de nuevas experiencias a nuestros estudiantes desde una mirada multidisciplinar. “Es un proyecto multifuncional orientado a todas las áreas de salud, abierto, inclusivo, sostenible y digital”, concluyó Marqués.

La Policlínica Universitaria de Ponferrada se enmarca en la estrategia de la Universidad de León de impulsar infraestructuras útiles, vinculadas al territorio y alineadas con las necesidades sociales, y refuerza su apuesta decidida por el Campus de Ponferrada como motor de desarrollo y bienestar.