Trifulca entre CB y UPL por el gasto en carreteras

Después de las críticas recibidas, la UPL emitía ayer un informe en el que indicaba que la Diputación de León ha invertido 25.048.980,40 euros en la adecuación y el mantenimiento de carreteras provinciales en el Bierzo desde que esta formación entró a formar parte del equipo de Gobierno de la institución provincial en julio de 2019. A este importe habría que sumarle otros 32.034.711,72 euros correspondientes al importe de la licitación de las obras situadas en el Bierzo con proyectos aprobados en trámites previos a la incorporación a un expediente de contratación que tiene previsto invertir en vías de la comarca, según afirmó la formación leonesista. El grueso de las obras contratadas y finalizadas íntegramente después de julio de 2019 asciende a 10.403.395,20 euros. Además, añaden que en estos momentos se encuentran en ejecución obras adjudicadas por un valor de 5.572.844,10 euros y otros 5.675.900 euros en obras en licitación y en disposición para contratar.

Por su parte, desde Coalición por el Bierzo no lo ven así y el teniente de alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, denunció la existencia de «una absoluta dejación de funciones y mala intención» por parte de la Diputación de León ante el mantenimiento de las carreteras del Bierzo, a pesar de que el diputado del área, Roberto Aller, cifrara en 25.048.980,40 euros la inversión de la institución provincial.

Alonso pidió a la institución que «tiene que atender las carreteras que dependen directamente de la red provincia» sobre las que «tampoco hay una actuación», entre las que aludió a la carretera del Morredero, que da comunicación con Castrillo de Cabrera, cuyas carreteras adyacentes «están en una situación de abandono», lo que «repercutirá en que en los próximos años se encuentre en una situación prácticamente intransitable», así como la de Espinoso, de Manzanedo y de Bouzas, donde «no quiere hacerse responsable».

Para Alonso, Roberto Aller «desconoce absolutamente las leyes más elementales sobre las titularidades de las carreteras autonómicas provinciales y locales», por lo que se preguntó si lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Ponferrada es denunciar a la Diputación, «como hizo Posada de Valdeón para ganar en los Tribunales el acceso que ahora tiene que hacer la Diputación por negarse a hacerlo en Caín».