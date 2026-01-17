La Diputación de León reabre al tráfico la carretera de acceso a Peñalba de Santiago

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los responsables de la Diputación de León dieron ayer a conocer que se ha procedido este pasado viernes a la reapertura al tráfico de la carretera LE-5238 en el acceso a la localidad berciana de Peñalba de Santiago tras haber finalizado con éxito los trabajos de limpieza del vial. Los técnicos del servicio de la institución provincial dieron luz verde a su apertura en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del desprendimiento del pasado mes de noviembre, con señalización que pide precaución en caso de lluvia.

Los mismos técnicos se encuentran ahora a la espera para retomar las obras de emergencia que se estaban realizando en la zona, antes de que la carretera quedara bloqueada. Existe la posibilidad de que las lluvias puedan provocar nuevos deslizamientos, en cuyo caso se procederá nuevamente al cierre de la vía, poniendo siempre por delante la seguridad de las personas. Por ello, la reanudación de los trabajos de emergencia dependerá de la climatología y de los posibles deslizamientos que puedan ocurrir o no en las próximas semanas. Una vez la situación esté estabilizada se retomará la colocación de barreras y la renovación de asfalto y señalización.

El vicepresidente y edil de Infraestructuras, Roberto Aller, felicitó al personal de la Diputación por su «incansable trabajo» en las últimas semanas para poder reabrir la carretera. En la misma línea lamentó «los palos en las ruedas de aquellos que han buscado rédito político en una situación complicada» y defendió que «a pesar de ello, la Diputación ha respondido con diligencia y siempre con los leoneses como máxima prioridad». La carretera ha estado cortada desde hace semanas y no ha podido ser utilizada debido a que desde la Diùtación de León se ha dicho en varias ocasiones que no podían garantizar la seguridad de los operarios que tendrían que trabajar en la zona del talud venido abajo. Esto generó critica y malestar entre Ayuntamiento y Diputación con cruce de acusaciones de inacción por parte del alcalde de Ponferrada y del presidente de la institución provincial.