Flores del Sil estrena nueva zona deportiva tras una inversión de medio millón de euros

El populoso barrio ponferradino de Flores del Sil cuenta con un nuevo espacio para la práctica deportiva, especialmente de los más pequeños que optan por el fútbol. Después de una inversión de 480.000 euros, el alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, estrenaba el nuevo campo de césped artificial y daba le primer puntapie al balón, en una mañana fría y de niebla.

El mandatario municipal dijo que, aún contando con dificultades políticas por falta de mayoría absoluta para aprobar presupuesto anual, han podido sacar adelante iniciativas nuevas como ésta. En este sentido, Morala se refirió al actual portavoz del principal grupo de oposición, el socialista Olegario Ramón, al que le recordó que cuando gobernó el municipio decía que no se podía acometer una mejora como la estrenada o presentada ayer viernes para el barrio de Flores del Sil.