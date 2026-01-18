El Camino de Invierno reforzará su impulso en Fitur

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Camino de Invierno que parte del Bierzo estará presente en la póxima Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur celebra del 21 al 25 de enero en Madrid. Y es que la Asociación de Municipios del Camino de Invierno —nacida en 2018— presentará en Fitur un vídeo corporativo y las líneas de actuación para mejorar servicios, comunicación y alianzas en el Camino. Así como, para poner en valor una de las rutas jacobeas más singulares: la única que atraviesa las cuatro provincias gallegas y que parte del Bierzo rumbo a Santiago.

El Camino de Invierno recorre casi 260 kilómetros, nace en Ponferrada y atraviesa las cuatro provincias gallegas y ofrece un itinerario de gran riqueza paisajística, patrimonial y gastronómica, con comarcas de fuerte personalidad como El Bierzo, Valdeorras, Ribeira Sacra o Deza.

«Fitur es una oportunidad para contar lo que hace único al Camino de Invierno y, sobre todo, para explicar cómo los municipios trabajamos juntos para que el Camino genere vida y oportunidades en el territorio», señalan representantes de la Asociación de Municipios del Camino de Invierno. Unas actuaciones que están totalmente en consonancia con la promoción de la Xunta de Galicia, que apuesta por un modelo turístico sostenible, responsable y diversificado, en el que se pone en valor la identidad propia de los territorios, la colaboración institucional y la variedad de la oferta.

También Fitur será el escenario en el que la Asociación divulgará esta vía de peregrinación con un mensaje doble: por un lado, la celebración del 10º aniversario de la oficialización del Camino de Invierno.