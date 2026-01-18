Encuentro de universidades para atraer al alumnado

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un total de 15 escuelas y universidades se dieron cita ayer en el Colegio Diocesano San Ignacio en la «Conexión Universitaria», con el objetivo de guiar a los estudiantes en su futuro académico. Se trata de una feria educativa para acercar al alumnado las distintas opciones académicas y profesionales disponibles.

La cita, destinada a estudiantes de 4.º de ESO de este centro educativo, ofrece una visión completa de las alternativas existentes para poder planificar sus próximos pasos formativos. La jornada, con atención personalizada y charlas, ha contado con representantes de la Universidad de León, a través del Campus de Ponferrada; el centro asociado de la UNED; la Universidad de Navarra; la Universidad Europea de Madrid; el Centro de Hostelería de Galicia; la Escuela de Pilotos de Galicia; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad Católica de Ávila; la Universidad Pontificia de Comillas; la Universidad Nebrija de Madrid; la Escuela Marcelo Macías y la Universidad de Diseño y Tecnología, entre otras.