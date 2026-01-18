Diario de León


Encuentro de universidades para atraer al alumnado

El encuentro se celebró en el Colegio San Ignacio.

El encuentro se celebró en el Colegio San Ignacio.Ana F. BArredo

Publicado por
Eva Friera Aller
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Un total de 15 escuelas y universidades se dieron cita ayer en el Colegio Diocesano San Ignacio en la «Conexión Universitaria», con el objetivo de guiar a los estudiantes en su futuro académico. Se trata de una feria educativa para acercar al alumnado las distintas opciones académicas y profesionales disponibles. 

La cita, destinada a estudiantes de 4.º de ESO de este centro educativo, ofrece una visión completa de las alternativas existentes para poder planificar sus próximos pasos formativos. La jornada, con atención personalizada y charlas, ha contado con representantes de la Universidad de León, a través del Campus de Ponferrada; el centro asociado de la UNED; la Universidad de Navarra; la Universidad Europea de Madrid; el Centro de Hostelería de Galicia; la Escuela de Pilotos de Galicia; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad Católica de Ávila; la Universidad Pontificia de Comillas; la Universidad Nebrija de Madrid; la Escuela Marcelo Macías y la Universidad de Diseño y Tecnología, entre otras.

tracking