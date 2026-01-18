Diputados del PP de Ourense y León exigen al Gobierno hechos de la A-76

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, junto a los diputados del Partido Popular por Ourense, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco y Rosa Quintana Carballo, han registrado en el Congreso una nueva pregunta al Gobierno para que aclare, por escrito y con fechas, en qué situación real se encuentra la tramitación del primer tramo de la A-76 (Villamartín de la Abadía–Requejo) y cuándo prevé aprobar definitivamente el proyecto y licitar las obras.

El registro de esta iniciativa se produce después de que el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, asegurara el pasado 14 de enero, en Fabero, que el proyecto del primer tramo de la A-76 «ha completado su fase administrativa» y entra ahora en la «etapa de desarrollo y licitación», sin concretar fechas de inicio y confiando en avances en los primeros meses de 2026.

Silvia Franco responde con contundencia: «A los bercianos ya se nos ha engañado demasiadas veces con supuestos inicios inminentes de las obras. Esta película ya la hemos visto: anuncios, promesas y ninguna realidad. Por eso lo decimos claro: solo lo creeremos cuando veamos la licitación publicada en el BOE». Recuerdan que el Gobierno ya comprometió la licitación del primer tramo y la incumplió en 2023 y 2024, y volvió a generar expectativas en 2025 para terminar respondiendo en el Congreso, ante una pregunta parlamentaria, que la licitación se realizaría «según las disponibilidades presupuestarias», sin fecha concreta.

Asimismo, subrayan que en noviembre de 2025 el BOE publicó un nuevo anuncio de información pública del proyecto del tramo Villamartín de la Abadía–Requejo, señalando además que con esa información pública «se repite la realizada en abril de 2023», lo que evidencia nuevos trámites y más retrasos antes de poder licitar.

En concreto, los diputados preguntan por el estado de tramitación del expediente de información pública del proyecto de construcción del tramo Villamartín de la Abadía–Requejo; por la fecha de 2026 que compromete el Ministerio para aprobar de forma definitiva el proyecto, y por la fecha.

«Si el delegado y el Gobierno están tan seguros de que esto entra en fase de licitación, que lo digan por escrito", finalizan.