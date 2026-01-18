Ponferrada abre casi 80 locales comerciales durante el año 2025

Algunos de los locales se han abierto en la zona centro de la ciudad. ana f. barredo

Ponferrada ha abierto durante 2025 un total de 72 nuevos locales en la ciudad, a los que se suman cuatro grandes superficies, lo que supone creación de empleo y nuevas oportunidades.

Para el concejal de Desarrollo Económico y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, esta dinámica continúa y avanza que en 2026 ya hay ocho nuevas solicitudes para abrir negocios.

«Estos datos confirman algo que muchos ya estamos percibiendo en la calle: la tendencia está cambiando». En este sentido, el edil de Coalición por el Bierzo consideró que «Ponferrada vuelve a ser una ciudad atractiva para emprender, para invertir y para poner en marcha nuevas ideas».

Entre los nuevos establecimientos abiertos destacan gimnasios, clínicas dentales, bares, barberías, centros de pilates, tiendas de moda, salones de uñas, servicios energéticos y pizzerías, que se han ubicado en diferentes zonas de la ciudad como el casco histórico, la zona centro y La Rosaleda.

Si algo es importante a la hora de subir la persiana para abrir un negocio son las personas emprendedoras. «Nada de esto sería posible sin las personas que se atreven a dar el paso», enfatiza el edil. Por ello, David Pacios agradece a «los emprendedores y comerciantes que deciden apostar por Ponferrada, levantando cada persiana con ilusión, esfuerzo y mucho trabajo. Ellos son quienes dan vida a nuestros barrios y generan empleo».

David Pacios subraya que desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrda se trabaja en constante colaboración con las asociaciones de comerciantes para facilitar los trámites administrativos y también escuchar las necesidades y demandas del sector. «Nuestro objetivo es claro: crear un entorno más favorable para el comercio local y para quienes quieren invertir en nuestra ciudad», precisó.

Asimismo, el edil recordó que antes la noticia era el cierre de un establecimiento comercial y, en la actualidad, la noticia es «una nueva apertura, y ojalá muy pronto deje de serlo porque se convierta en algo habitual, y esa será la mejor señal de que Ponferrada avanza».

El responsable municipal insiste en que desde el consistorio ponferradino se trabaja «con cercanía y compromiso, porque un comercio vivo es una ciudad viva».

Finalmente, Pacios apostó por continuar impulsando políticas activas de apoyo al emprendimiento y al comercio de proximidad.