Herido un joven de 21 años tras chocar con su coche contra una pared en Puente Domingo Flórez

Un joven de 21 años resultó herido esta madrugada después de que el turismo en el que viajaba colisionase contra una pared cuando circulaba por la carretera Orense-Ponferrada, a la altura de Puente Domingo Flórez (León).

El suceso tuvo lugar a las seis y media y la sala de operaciones del Servicio 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al joven, que presentaba fracturas en las costillas.