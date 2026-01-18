Los parlamentarios bercianos del PP piden un cambio de rumbo en vivienda y ponen en valor a la Junta

Obras de las viviendas para jóvenes en Ponferrada en la calle Andrés Viloria.L. de la mata

Los parlamentarios nacionales bercianos del Partido Popular reclaman un cambio de rumbo en la política de vivienda del Gobierno de España y defienden un modelo alternativo basado en el incremento de la oferta, la seguridad jurídica y la cooperación entre administraciones, frente a una estrategia que, a su juicio, «no está dando resultados».

Los populares argumentan que España arrastra un déficit estructural de más de 700.000 viviendas, según el Banco de España, y mantiene una de las edades de emancipación juvenil más elevadas de la Unión Europea.

En este contexto, la diputada berciana Silvia Franco señala que el acceso a la vivienda se convierte en uno de los principales problemas sociales y económicos del país y exige políticas serias, estables y ejecutables.

Silvia Franco recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha hecho tres veces el mismo anuncio, como el de la la construcción de 183.000 viviendas, que no se ha materializado nunca, y sostiene que la solución pasa por aumentar la oferta y dar seguridad a quienes quieren acceder a una vivienda o ponerla en alquiler».

Por su parte, el senador berciano Jorge García Vega destaca que «el modelo que defiende el Partido Popular funciona y ya se aplica en comunidades como Castilla y León, con actuaciones concretas y financiación», subrayando que «las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda se articulan en torno a la promoción pública de vivienda, el alquiler joven, la rehabilitación para alquiler social y las ayudas directas al alquiler».

De hecho, García Vega recuerda que en la comarca berciana, la Junta ha finalizado la construcción de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo, una actuación con una inversión de en torno a los 3,5 millones de euros, destinada preferentemente a jóvenes.

Igualmente, en Ponferrada, la Junta ejecuta una promoción de 20 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven, una actuación actualmente en ejecución integrada en los programas autonómicos de fomento del alquiler asequible.

También, a través del programa Rehabitare, la Administración regional desarrolla también actuaciones de rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler social, con especial atención al medio rural. En la provincia de León, este programa supone una inversión acumulada de más de 10 millones de euros en los últimos años, con actuaciones ya ejecutadas y otras en ejecución en municipios del Bierzo.

«A estas políticas se suman las ayudas al alquiler, con convocatorias autonómicas en ejecución dotadas con un presupuesto de 59,5 millones de euros, de las que se benefician también jóvenes y familias de la comarca» precisa el senador y también alcalde de Congosto.

Ambos parlamentarios coinciden en que el acceso a la vivienda es un elemento clave para el arraigo, la cohesión territorial y la fijación de población.

Silvia Franco incide en que «no se puede hablar de desarrollo ni de lucha contra la despoblación sin políticas de vivienda que se ejecuten y tengan financiación detrás».

García Vega concluye que «la diferencia está entre anunciar y gestionar» y defiende que, «cuando gobierna el PP, las políticas de vivienda se traducen en obras, programas activos y ayudas que llegan a los ciudadanos».