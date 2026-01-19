Ponferrada muestra en el turismo congresual y la Noche Templaria

El Castillo de Ponferrada es punto de encuentro tanto de turistas como de congresistas.L. de la mata

Un año más, Ponferrada tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que se celebra del 21 al 25 de enero, para dar a conocer la ciudad, atraer visitantes y continuar con la tendencia al alza. «Vamos a presentar nuestros atractivos y haremos una presentación de manera directa en Fitur», explicó el teniente alcalde y concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso.

Alonso explicó que, en el marco de la feria internacional, se pondrá en valor el turismo de pequeños y medianos congresos o turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Events). A esto se le añaden las actividades puestas en marcha tanto en la oferta museística de la ciudad como en el Castillo de Ponferrada o La Térmica Cultural.

Hay que destacar que el turismo MICE superó los 14.000 millones de euros de impacto económico en 2024, con más de 10 millones de viajeros de reuniones y eventos, según datos de la Convention Bureau.

Por ello, el edil bercianista aprovechó la ocasión para pedir al sector más inversiones en plazas hoteleras y en turismo rural. «Queremos animar a que se haga esa inversión porque se está apostando fuerte y de manera decidida por el turismo de Ponferrada», remarcó. De hecho, Ponferrada busca posicionarse como un lugar atractivo para acoger encuentros profesionales, fuera de los circuitos de las grandes ciudades.

Uno de los platos fuertes del turismo en Ponferrada es la celebración de la Noche Templaria. Por este motivo, este evento también tendrá protagonismo en este escaparate internacional.

Alonso anunció que se está ultimando el expediente a la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León antes de que termine el mes de enero para que pueda contar con la designación de Fiesta de Interés Turístico Regional. «Daremos un espaldarazo definitivo y muy potente a una de nuestras principales celebraciones, en la que Ponferrada se llena de alegría y de ese turismo cultural y familiar que viene a pasar unos días», añadió.

Para el concejal de Turismo es importante también alargar la estancia media de los visitantes en la ciudad para que «se pueda disfrutar de la gastronomía, del paisaje y de nuestro extensísimo patrimonio».

La oferta turística también recoge el Camino de Santiago a su paso por el municipio. «Este año vamos a iniciar una señalización potente e icónica, en la que vamos a contar al peregrino algo más», precisó.

Del mismo modo, se sumará también el Camino de Santiago de Invierno, que «cada vez le queremos dar más importancia porque Ponferrada es la referencia principal». Asimismo, un audiovisual mostrará cómo es la ciudad y el carácter de los bercianos.

«Vamos a hablar de una Ponferrada bien distinta al mito que existe de esa ciudad industrial; es una Ponferrada atractiva para conocer», afirmó, y recordó que en cuanto a visitantes se ha triplicado la presencia de turistas procedentes de lugares como Madrid, Castilla y León y Galicia, principalmente, y que «en esa línea vamos a seguir trabajando».

Y es que en la feria serán días de intenso trabajo con operadores que quieren conocer todo lo que la ciudad puede ofrecer en materia turística y como el potencial de la comarca en general, y más concretamente, del municipio.

La cita para conocer la propuesta de la ciudad de Ponferrada será el viernes 23 de enero.