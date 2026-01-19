Toral de Merayo dispondrá de una nueva base de telefonía el móvil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El responsable de Medio Rural del Partido Popular en Ponferrada, Carlos Fernández, ha mantenido un encuentro con el alcalde pedáneo popular de Toral de Merayo, Tito Macías, en el que le ha trasladado el apoyo de la formación en el proceso de mejoras para el pueblo emprendido por la Junta Vecinal.

El hito más inmediato es el inicio en la próxima semana de las obras de instalación de una base de telefonía móvil, que en palabras de Fernández «vendrá a paliar la deficiencia histórica en comunicaciones en un pueblo situado a muy escasa distancia del núcleo urbano de Ponferrada y que ahora, gracias a la nueva rotonda y a la gestión de Tito Macías para posibilitar que por fin se disponga de una buena cobertura, va a experimentar un avance inédito».

Según explica Macías que «la nueva base cuya instalación comienza en estos días acabará con un déficit de telecomunicaciones que impide, sin ir más lejos, que en varias zonas del pueblo sea imposible incluso realizar llamadas de emergencia». «Hemos llegado a un acuerdo con Telefónica para que el dispositivo pueda proporcionar cobertura para todas las compañías y además se trata de una fuente de ingresos para que la Junta Vecinal pueda seguir llevando a cabo diversas actuaciones», añade.

De la base de telefonía móvil no se beneficiará Toral de Merayo, sino que la cobertura alcanzará también a Rimor y Priaranza.