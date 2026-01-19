Una berciana en Instagram

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El talento berciano sigue cosechando éxitos. Más de 47.000 seguidores y 10.000 publicaciones en Instagram han convertido a la ponferradina Laura Martínez del Reguero, afincada en Madrid, en un referente del mundo del lifestyle, la decoración y el estilismo.

A través de su cuenta, @lachimeneadelashadas, el Bierzo y Ponferrada están siempre muy presentes. En su perfil es habitual asomarse a su día a día, con cuidadas composiciones de moda, decoración y fotografía. «Nació como un blog en 2008; tenía una beca en la universidad y en aquel momento había muy pocos espacios de este tipo, así que decidí crearlo», explica. Años después, en 2012, dio el salto a Instagram.

Laura Martínez se define como «creativa desde siempre» y, tras su paso por una empresa de marketing, decidió dar un giro profesional y preparar oposiciones. «Soy creativa con todo lo que hago, también con mis hijos», añade.

Libros, revistas o escaparates son algunas de sus principales fuentes de inspiración para una creadora que busca transmitir «paz, armonía y una estética que llame la atención».

Su contenido se centra principalmente en lifestyle, decoración y estilismo fotográfico, ámbitos en los que cuenta con formación específica. A ello se suman la colorimetría o las rutas de tiendas. «Son muchos campos diferentes y eso es lo que realmente le gusta a la gente, perfiles muy cuidados donde la estética es fundamental», señala.

Estudió en el colegio La Borreca y posteriormente en el IES Gil y Carrasco en la zona histórica de la ciudad. Más tarde se trasladó a León para cursar Biblioteconomía y Documentación, aunque el destino la llevó finalmente a Madrid. Aun así, Ponferrada sigue muy presente en su vida, ya que «toda mi familia vive aquí». «Publico cada vez que vengo, y muchos veranos los he pasado en la comarca creando contenido para el blog, gran parte de él inspirado en el paisaje del Bierzo».

No es de extrañar, por tanto, que una parte importante de sus seguidores proceda de la comarca. Incluso ha organizado talleres solidarios, como uno de elaboración de coronas en el Bierzo, y comparte «lugares o rincones que incluso muchos ponferradinos desconocen».

Su vínculo con la tierra se extiende también a la Semana Santa, ya que es miembro de la Cofradía de Jesús Nazareno y no pasa años que ella o sus hijos se pongan la túnica para procesionar. Además ha participado en el desfile del pasado mes de marzo de la diseñadora Silvia Fernández que se celebró en el Castillo de Ponferrada.

Otra imagende Laura de su archivo personalDL

Laura Martínez defiende que Instagram no es solo territorio de grandes ciudades. «Aquí también hay mucho movimiento». Existen perfiles de todo tipo y para todo tipo de públicos, desde el mundo rural hasta el deporte. «Creo que hay sitio para todo el mundo y que cada persona puede encontrar a alguien a quien seguir y que le aporte muchísimo», remarca.

Para finalizar @chimeneadelas hadas recomienda sus imprescincibles en el Bierzo. «Un lugar mágico para tomar una rica merienda me encanta La Moncloa de San Lázaro con su tarta de queso y el arroz con leche mis preferidos y en invierno un rico chocolate con buñuelos. Alojarse en su hotel es una tradición para mí y pasear por su tienda y el nuevo showroom algo para no perderse».

Para comprar un libro nada como El Libro Imposisble y «así visito a mi amigo Alex; para comprar ropa o un detalle para regalar: La Favorita y para los peques, Alecrim «la juguetería más bonita del Bierzo».