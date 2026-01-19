Ponferrada contará con un pequeño auditorio en los restos de un inmueble en la calle Gil y Carrasco

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada inicia las obras de rehabilitación del espacio degradado de la calle Gil y Carrasco. Tal y como ha detallado el el concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, la actuación que, tras décadas de abandono, va a permitir recuperar para los ponferradinos y los visitantes el espacio entre el nº 11 de la calle Gil y Carrasco y la calle Comendador, "ocupado ahora por las ruinas una edificación del siglo XVI que constituye uno de los mejores ejemplos de casa señorial dentro de la arquitectura civil de Ponferrada".

Según precisó el edil, con la intervención que se inicia, "se va a realizar una restauración y consolidación de los muros existentes del inmueble, creando un espacio público interior que en una siguiente intervención se pretende cubrir mediante una cubierta de madera y pizarra”.

La obra, presupuestada en 200.000 euros, se enmarca en las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la UE. "Se va a generar un espacio de descanso, reflexión y disfrute de nuestro maravilloso Casco Antiguo”, indica el edil.

Carlos Cortina precisa además que en esta misma actuación en el patio trasero de la edificación "se construirá un pequeño auditorio con escenario y grada para 70 personas sentadas al aire libre, siendo un lugar accesible mediante una rampa que conectará la edificación con la zona del auditorio que también se podrá utilizar como sala de usos múltiples".

Dentro de esta obra se realizará una ampliación de la calle del tramo de entre las calles Gil y Carrasco y Comendador, produciéndose un retranqueo a la alineación oficial del Plan General de Ordenación Urbana. Ahí se genera un ágora con un escalonamiento de asientos en tres alturas y jardineras con vegetación. En toda esta zona se instalará además iluminación a baja altura para su uso en horas de poca iluminación natural.