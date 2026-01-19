Ponferrada se suma al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de PonferradaL.DE LA MATA

El Ayuntamiento de Ponferrada se ha sumado esta mañana al minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar ayer en la localidad de Adamuz (Córdoba).

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha asegurado que la ciudad se suma al dolor ante el “terrible accidente ferroviario” y ha mandado un mensaje de “solidaridad y cercanía” a todas las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.

Asimismo, el regidor ha puesto a disposición “todos los medios municipales” para lo que fuera necesario en “esta tan dura y difícil experiencia”.

El consistorio ha suspendido toda la agenda pública prevista para el día de hoy.