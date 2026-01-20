Sanidad inicia las obras de la sala de Radiología de Toreno y la climatización en Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha iniciado los trabajos para la instalación del nuevo equipamiento de la sala de Rayos X del Centro de Salud de Toreno, así como la renovación integral del sistema de climatización del Centro de Salud de Fabero. Ambas actuaciones suponen una inversión total de 526.379 euros, IVA incluido, y se financian a través del Plan PRIAP.

Concretamente en el Centro de Salud de Toreno ya han comenzado las labores destinadas a completar el suministro, instalación y puesta en marcha de una nueva sala de radiología digital sincronizada, que permitirá reforzar la capacidad diagnóstica del centro y mejorar la calidad de la atención prestada a la población.

En esta instalación se realizan anualmente alrededor de 1.800 exploraciones radiológicas.

La intervención cuenta con un presupuesto de 235.950 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución estimado de un mes. Por su parte, el Centro de Salud de Fabero afronta la renovación de su sistema de climatización, actuación igualmente financiada con cargo al Plan PRIAP.

Esta obra dispone de un presupuesto base de licitación de 290.429 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses. La intervención permitirá incorporar sistemas de ventilación mecánica y recuperación de calor, así como la producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante aerotermo, cumpliendo con la normativa vigente en materia de eficiencia energética y bienestar térmico. Con estas actuaciones, la Consejería de Sanidad moderniza las infraestructuras sanitarias del Bierzo, mejora de la calidad asistencial y refuerza los recursos tecnológicos al servicio de los profesionales y de la ciudadanía en la comarca.

Asimismo hay que recordar que la Consejería de Sanidad ha invertido este 2025 un total de 4.292.177 euros en el Hospital El Bierzo, destinados tanto a la mejora de infraestructuras como a la renovación y adquisición de equipamiento sanitario de última generación, con el objetivo de modernizar el centro y reforzar la calidad asistencial en la comarca. Estas inversiones se enmarcan en la estrategia de la Junta de Castilla y León para garantizar una atención sanitaria más accesible, moderna y eficiente en el medio rural.