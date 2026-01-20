«En la Fiscalía no teníamos incendios y este año hay 7 u 8 aún en trámite»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«En la Fiscalía normalmente no teníamos incendios, y este año hay por lo menos siete u ocho, y algunos de ellos están en trámite. Ha habido una respuesta, pero el problema es que los incendios no están localizados en un punto, por lo que es difícil el seguimiento; aun así, sí ha habido sentencias condenatorias». Así lo afirmó ayer Jacinto Villalvilla, fiscal jefe del Área de Ponferrada, quien fue el protagonista del programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y que contó con la participación del delegado de Diario de León en El Bierzo, Manuel Féliz López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Tipología de los delitos

c Similares procedimientos. «No puede haber grandes cambios de un año para otro, pero sí un aumento en el número de procedimientos. El Juzgado de lo Penal ha registrado un incremento en la entrada de casos, aunque aún no contamos con el porcentaje exacto».

«Hemos tenido un año muy malo en cuanto a incendios, el peor de las últimas décadas, con una situación gravísima que ha requerido la apertura de varias diligencias de investigación de carácter excepcional. Estas diligencias nos llegan tanto por particulares como por la Administración».

Reincidentes

c Robos o delitos menores. «Las medidas cautelares requieren cumplir ciertos requisitos legales. Cuando existe riesgo de reiteración delictiva o peligro para otras personas, las circunstancias pueden modificar la valoración de estas medidas. Si se están cometiendo pequeños hurtos, que son delitos leves, y además se observa que una persona incurre en varios de estos delitos en un corto período de tiempo, esta reiteración puede acarrear consecuencias legales adicionales».

«La respuesta penal debe ser proporcional a la gravedad del hecho y a las circunstancias concretas de cada caso».

Sustancias estupefacientes

c Situación en la comarca. «Todavía se realizan procedimientos porque el consumo de drogas generalmente implica que alguien las está vendiendo. Antes, la heroína era la droga más relevante, con graves consecuencias de dependencia; actualmente predominan las pastillas, la cocaína y otros tipos de drogas. Como ciudadano, resulta muy triste que España sea un punto de acceso a un gran volumen de drogas y, además, un lugar de tránsito hacia otros países».

Ciberdelicuencia

c Delitos en auge. «Se debe ser precavido con los datos personales; hay que cuidarlos mucho, porque hoy en día es fácil obtener este tipo de información». «Es una actuación a nivel internacional que, desgraciadamente, requerirá formas de protección de los ciudadanos, porque el riesgo existe». «El problema es que Europa sigue siendo un territorio de países estancos, y las organizaciones delictivas internacionales se aprovechan. Esto requiere una actuación conjunta dedicada a la persecución de estos grupos delictivos». «La sociedad es más vulnerable con las nuevas tecnologías».

Casos de conducción temeraria

c Ponferrada este fin de semana. «Hemos tenido varios procedimientos y seguirán, porque lo importante es hacer ver a quienes realizan este tipo de conductas que ponen en riesgo su vida». «También contamos con un fiscal de seguridad vial, y estos temas forman parte de su actuación; claro que estamos pendientes de ellos y sí hay diligencias abiertas». «Todos los años tenemos varios casos que calificamos como imprudencia temeraria, con puesta en riesgo de los ciudadanos en general».

Violencia de Género

c Problema social. «Es mucho mayor de lo que ocurría hace años, cuando se carecía de los datos para saber lo que había». «El juzgado tiene un volumen de asuntos, y lo deseable es que contara con un equipo con estabilidad para poder resolver esta situación». «El volumen no permite crear un órgano exclusivo en este partido judicial, como ocurre ahora en León, lo que implica una carga considerable». «Lo que hay es un trabajo diario que requiere un esfuerzo tanto a nivel judicial como policial, en cuanto a seguimiento, control y asistencia». «También hay que realizar un esfuerzo educativo y de apoyo social».

Fiscales en Ponferrada

c Plantilla. «Somos ocho; se ha incrementado una plaza. Llevábamos años con refuerzos que ahora han sido consolidados. Desde que se creó la Fiscalía —hace 17 años, este abril— no se había creado ninguna plaza». «El incremento de plazas no es más que una respuesta al volumen de los procedimientos. Si se quiere una Justicia que funcione y cada vez hay más trabajo, hace falta más personal».

Nuevas organización

c Tribunales de instancia. «Desde el punto de vista de la fiscalía no hemos notado una gran diferencia y tampoco creo que los ciudadnos lo hayan notado. «Se trata de un aspecto organizativo».