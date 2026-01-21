La comedia «El ascensor» llega los días 23 y 24 a la Sala Río Selmo de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La propuesta cultural de esta semana en la programación del Teatro Bergidum de Ponferrada tendrá lugar los días 23 y 24 de enero en la sala Río Selmo.

Bajo la dramaturgia y dirección de Anita del Sol, el público podrá disfrutar de la comedia dramática El ascensor. La función, con una duración de 80 minutos, está interpretada por Pilar Álvarez y la propia Anita del Sol.

La obra de Arthemus Production, que comenzará a las ocho de la tarde, aborda cómo un encuentro banal se convierte en un encierro inesperado cuando un ascensor se avería con dos mujeres dentro que no podrían ser más distintas. Por un lado está Brigitte, una ejecutiva estresada, obsesionada con la eficacia y las apariencias; por otro, Frida, una vecina veterinaria, vegetariana y apasionada por la ética animal. El aislamiento las obliga a hablar y pronto estalla la tensión: la elegancia y la cortesía dan paso a la violencia y el descontrol, a la crítica, a las bofetadas y a las revelaciones.

En definitiva, se trata del estreno de una comedia dramática que hará llorar de risa y que no dejará indiferente a ningún espectador. Con una puesta en escena sencilla pero intensa, la función propone una reflexión, desde el humor y el conflicto, sobre las diferencias sociales, los prejuicios y la convivencia forzada, demostrando cómo situaciones límite pueden sacar a la luz tanto lo mejor como lo peor.