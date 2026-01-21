Los hosteleros piden una distribución de las actividades en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Hosteleros del Bierzo, David Belzuz, ha valorado de forma positiva la campaña de Navidad para el sector, aunque ha subrayado que los beneficios no se han repartido de manera equitativa debido a la concentración de la mayoría de las actividades en el casco histórico. Según explicó, los establecimientos situados fuera de esta zona también registraron buenos resultados, pero inferiores a los obtenidos en años anteriores.

«La Navidad es una época muy importante para la hostelería y la hotelería, pero cuando casi todos los actos se celebran en los mismos lugares, otras zonas de la ciudad quedan claramente perjudicadas», afirmó.

De hecho, Belzuz considera que es necesario diversificar la programación y llevar actividades a distintos barrios y áreas comerciales para favorecer un reparto más equilibrado de la afluencia de público. «No tiene sentido que en unos puntos haya una gran concentración de gente mientras que en otros apenas haya movimiento», añadió. En este contexto, destacó que la zona centro sí experimentó una importante afluencia de visitantes, lo que repercutió de forma positiva en bares, restaurantes y comercios. Un incremento de actividad que, según indicó, estuvo relacionado en parte con las iniciativas impulsadas por la Asociación de Hosteleros de la ciudad, como eventos de dinamización y propuestas de ocio.

El presidente del colectivo también mostró su preocupación por la coincidencia en el tiempo de actos multitudinarios, poniendo como ejemplo el encendido del alumbrado navideño y la celebración del Black Friday. A su juicio, esta acumulación de eventos dificulta una mejor organización y provoca saturaciones puntuales, cuando podrían repartirse en diferentes fechas para prolongar la actividad y el impacto económico.

Asimismo, Belzuz volvió a insistir en una reivindicación histórica del sector: la necesidad de apostar por una programación estable fuera de la temporada estival. «Llevamos tiempo defendiendo que es fundamental generar actividad durante todo el año para aumentar la estancia media de los visitantes y lograr que el turismo no se concentre únicamente en los meses de verano», señaló. Finalmente, el presidente de los hosteleros bercianos animó a las administraciones y a los organizadores de eventos a contar con el sector a la hora de diseñar futuras campañas, con el objetivo de coordinar esfuerzos y potenciar el impacto económico y social de las celebraciones en toda la ciudad.

Por otra parte, hay que recordar que la Oficina de Turismo de Ponferrada atendió a un millar de personas durante el período de Navidad, lo que supone un 17,8 por ciento más que en el mismo período del año anterior, según desveló la concejalía de Turismo de la ciudad, que se felicita por la buena afluencia y la consolidación de esta oferta turística de invierno, que se suma a las del Semana Santa, la Noche Templaria y las Fiestas de la Encina.Además, de los datos recogidos durante este periodo entre los visitantes atendidos en la Oficina de Turismo se desprende que el 45 por ciento realizaba su primera visita a la ciudad , mientras que el 47,3 por ciento pernoctó en la ciudad.