Ciuden, Incibe y Uned simularán una cibercrisis en infraestructuras energéticas

La importancia de las infraestructuras energéticas se podrán a prueba para conocer si están preparadas ante cualquier cibercrisis. Por ello, la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el centro asociado de la Uned en Ponferrada simularán una cibercrisis en infraestructuras energéticas para reforzar la toma de decisiones estratégicas ante esta casuística. Será en el nuevoo Laboratorio de Ciberseguridad de Ciuden, ubicado en Cubillos del Sil, con asistencia presencial y online.

El ejercicio, concebido en formato Tabletop, tiene como objetivo entrenar a profesionales del sector en la gestión de incidentes complejos que afectan a infraestructuras críticas, donde la ciberseguridad, la operación industrial, la comunicación corporativa y la toma de decisiones estratégicas se ven comprometidas de forma simultánea.

Bajo el lema «Cuando la energía está en riesgo. Decidimos», los participantes se enfrentarán a un escenario inmersivo y realista, inspirado en entornos energéticos críticos, en el que deberán actuar como miembros de un comité de crisis. A lo largo de cinco rondas de juego, se plantearán incidentes de complejidad progresiva que abarcan desde crisis reputacionales y hasta escenarios avanzados en seguridad física, amenazas internas y presión regulatoria y mediática.

El ejercicio pone el foco en la toma de decisiones bajo presión, con información incompleta y consecuencias claras, reflejando fielmente los retos a los que se enfrentan las organizaciones del sector energético ante un incidente grave de ciberseguridad.

Asimismo, incorpora el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y deepfakes, así como la gestión de la comunicación y el cumplimiento normativo en contextos de alta exposición pública.

La actividad se enmarca dentro de las iniciativas conjuntas de Ciuden, Incibe y Uned para fortalecer la preparación y resiliencia del sector energético frente a ciberamenazas.