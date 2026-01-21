El Campus de Ponferrada incorpora talento investigador

Noelia Flórez junto a la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago GutiérrezL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La ponferradina Noelia Flórez ha escogido el Campus del Bierzo para desarrollar su labor investigadora a través del programa Ramón y Cajal.

Su trabajo, que se prolongará durante cinco años, se centra en la extracción de compuestos bioactivos saludables, como los antioxidantes, para su aplicación en los ámbitos de la salud, la cosmética y la nutrición, siempre mediante tecnologías limpias y de bajo consumo energético. En definitiva, se usarán residuos agroindustriales o agroalimentarios para conseguir "sustancias beneficiosas para nosotros”.

“Es un orgullo y un logro contar con esta línea de investigación sólida y estable para contribuir a que el Campus siga creciendo”, señaló.

Para la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, este hito supone un “día histórico” y es “una evidencia de cómo el Campus del Bierzo sirve para atraer talento berciano y de cómo se nos ha escogido para desarrollar su vida profesional”.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, explicó que el programa Ramón y Cajal sirve para atraer talento nacional e internacional de alto nivel científico. De hecho, los investigadores reciben múltiples ofertas de distintas universidades.

Este programa ha cumplido además 25 años y, en este tiempo, la Universidad de León ha contado con 17 investigadores adscritos a esta iniciativa. “Tenemos una investigadora de alto nivel en el Campus de Ponferrada y los resultados que serán muy satisfactorios”, añadió.