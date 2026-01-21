Ponferrada corta mañana el tráfico en la calle Ancha

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada informa que mañana jueves, 22 de enero, se cortará el tráfico y se restringirá el aparcamiento en la calle Ancha con motivo de las obras del nuevo Centro de Innovación que se están ejecutando a la altura del número 48 de esa vía. Están previstas labores de hormigonado y de descarga de material para poder continuar con las labores de reforma de ese inmueble. El Ayuntamiento estima que el corte se prolongue desde las 8.30 horas hasta las 12.00 horas y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las molestias temporales ocasionadas.