Un accidente de un camión en Vega de Valcarce implica a dos vehículos más

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido varias llamadas de alerta durante la tarde de este miércoles.

Concretamente, a las 19.30 horas se avisaba del accidente de un camión en la autovía A-6, en el kilómetro 422, a la altura de Vega de Valcarce, en sentido Madrid.

Como consecuencia de las dimensiones del vehículo, otros dos turismos han colisionado con parte de la carga que llevaba el camión. Afortunadamente no se han contabilizado heridos.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico para reestablecer el control del incidente.