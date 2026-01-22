La Inmaculada participa en un Erasmus de desarrollo sostenible

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Colegio La Inmaculada de Ponferrada inició en Rouen (Francia) el nuevo proyecto Erasmus+ que desarrollará el centro durante el próximo trienio en colaboración con otros siete países de la Unión Europea. Bajo el nombre de «Erasmus+ Green Save», las profesoras ponferradinas Estefanía Pérez Linares y Ana Dos Santos se sumaron a los representantes de los centros de Francia, Turquía, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Portugal e Italia en un encuentro que tuvo lugar en la Institution du Sacré Cœur de Rouen, centro coordinador del proyecto.

El proyecto también cuenta con la participación de la Universidad de Pamukkale de Turquía, cuyo equipo investigador aporta su experiencia en educación ambiental, escritura creativa, drama educativo y orientación psicológica, así como en investigación científica vinculada a la sostenibilidad. «Green Save» tiene como objetivo principal concienciar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de un uso responsable de los recursos naturales y lo hace a través de metodologías innovadoras basadas en Steam y el aprendizaje escénico y educativo, fomentando hábitos de ahorro, reduciendo el consumo innecesario y promoviendo una relación más respetuosa con el medio ambiente. Al mismo tiempo, busca preparar al alumnado y al profesorado para su futuro personal y profesional mediante el pensamiento crítico, el diseño de soluciones sostenibles y el uso responsable de la inteligencia artificial.

Aunque contempla encuentros internacionales y estancias de corta duración para el alumnado en alguno de los países, su verdadero valor reside en el trabajo constante que se llevará a cabo en las aulas y en la creación de productos educativos útiles y reales que quedarán como legado del proyecto.

Durante 30 meses, los estudiantes participarán en actividades basadas en metodologías innovadoras como Steam, reflexionando sobre problemas medioambientales cercanos a su vida cotidiana y buscando soluciones creativas y sostenibles mientras recogen sus ideas, reflexiones y evolución en un diario de aprendizaje personal. Cada centro participante seleccionará a varios estudiantes que trabajarán durante varios meses en actividades Steam combinadas con drama educativo dedicando horas semanales a estas tareas, participando también en actividades de diseño orientadas a resolver problemas ambientales reales y en intercambios de corta duración que les permitirán conocer buenas prácticas en otros países europeos. La Universidad de Pamukkale se encargará del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos recogidos durante el proyecto.