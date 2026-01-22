The Loons actuará en la sala Cocodrilo Negro de Ponferrada

Son conocidos por su sonido heredero directo del garage de los 60.dl

La legendaria banda estadounidense The Loons, uno de los nombres clave del garage psych y rock underground de San Diego, visitará Ponferrada mañana, viernes 23 de enero, para ofrecer un concierto exclusivo en Cocodrilo Negro Bar.

Con una trayectoria consolidada y una reputación intachable dentro de la escena garage internacional, The Loons son conocidos por su sonido crudo y elegante, heredero directo del garage de los 60, el freakbeat y la psicodelia clásica, combinados con una puesta en escena potente y carismática.

La banda ha girado extensamente por Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en un referente imprescindible para los amantes del rock de raíces.

El concierto forma parte de su gira europea y está presentado por Knock Knock Booking & Management, apostando una vez más por traer a Ponferrada propuestas internacionales de primer nivel.

Las puertas de Cocodrilo Negro Bar se abrirán a las 21.30 horas, con inicio del concierto a las 22.00 horas. Las entradas anticipadas tendrán un precio de 12 euros, mientras que en taquilla costarán 15 euros.

Este evento supone una oportunidad única para disfrutar en directo de una banda histórica del garage rock norteamericano en un formato cercano, en uno de los espacios musicales con más personalidad del Bierzo.

Formados en San Diego, California, a fines de 1995, se han convertido en una de las bandas más emocionantes y originales de la escena. La formación actual de la banda incluye al cantante principal Mike Stax , la bajista Anja Stax, los guitarristas Marc Schroeder y Chris Marsteller y el baterista Chris Cancelliere.