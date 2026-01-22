Carracedelo, un destino turístico para sentir el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Entre viñedos, ríos y montañas, y a escasos minutos de Ponferrada y de Las Médulas, Carracedelo invita a descubrir un territorio donde el patrimonio, la naturaleza y la vida cultural conviven en equilibrio. Un municipio que apuesta por el turismo tranquilo, auténtico y de calidad. La identidad rural se preserva con proyectos como Peón de Arriba, una aldea recuperada por el Ayuntamiento que hoy vuelve a latir gracias a la rehabilitación de sus viviendas tradicionales. Convertidas en acogedoras casas rurales, mantienen la estética original de piedra y madera y se integran en el entorno mediante sistemas sostenibles que garantizan el respeto medioambiental. El municipio forma parte del Camino de Santiago por una variante alternativa, ofreciendo al peregrino un entorno tranquilo y hospitalario donde descansar antes de continuar su ruta.

La oferta cultural se completa con propuestas estivales como mercados medievales, festivales de títeres y la Escuela de Paisajes José Carralero, que convierten el verano en una cita con el arte y la creatividad. A ello se suma el Museo Municipal, Munic, un espacio sorprendente que acoge exposiciones temporales de primer nivel, entre ellas Iconos, dedicada al universo cinematográfico de Tim Burton, junto a actividades didácticas, charlas y talleres temáticos. El legado histórico tiene en el Monasterio de Santa María de Carracedo su mayor exponente. Este impresionante conjunto monumental, origen medieval y declarado Bien de Interés Cultural.

Para los meses más cálidos, Carracedelo cuenta con piscinas municipales al aire libre, un espacio moderno y familiar rodeado de zonas verdes, perfecto para relajarse.

Carracedelo es, en definitiva, un lugar donde la historia se conserva, la naturaleza se vive y la cultura se comparte.