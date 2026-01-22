Morala anuncia memoria valorada para cubrir el patio de La Borreca

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se comprometió a elaborar una memoria técnica para conocer el coste de cubrir el patio del colegio de La Borreca y enviarlo a la Junta de Castilla y León para intentar conseguir su visto bueno. Además, Morala también se compromete a cofinanciar la intervención. Así quedó de manifiesto en el encuentro que mantuvieron miembros de la Asociación de Madres y Padres, Ampa, del centro escolar con el regidor, después de varias protestas para reclamar una cubierta para el patio que permita a los alumnos disfrutar de los recreos y actividades al aire libre.

La Asociación del centro registró también el pasado mes de de diciembre 4.000 firmas para ello. La portavoz del Ampa, Nuria Arias, asegura que el encuentro ha sido «satisfactorio» y han visto buena voluntad en el regidor para intentar desbloquear este asunto, aunque de momento no haya nada asegurado ya que la última palabra la tiene la Junta. El centro lleva 10 años reclamando ese patio cubierto para que los alumnos puedan disfrutar de esas actividades al aire libre.