La nueva directiva del IEB recibe el respaldo municipal de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el concejal del área de Hacienda, Luis Antonio Moreno, mantuvieron ayer una reunión con la nueva directiva del Instituto de Estudios Bercianos (IEB). La reunión sirvió para felicitar a su nueva junta directiva, desearles muchos éxitos en la nueva etapa que han iniciado y animarles a seguir impulsando la cultura en nuestro municipio, según destacan desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Como es sabido, el IEB ha cambiado de dirección, poniendose al frente de la presidencia del Instituto de Estudios Bercianos José Luis Cavero, quien fue ratificado oficialmente en el cargo por la asamblea de socios el 14 de enero de 2026. Cavero es informático jubilado de 62 años y encabezó la única candidatura presentada para sustituir a la junta gestora que dirigía la entidad cultural con Mar Palacio. El Ayuntamiento de Ponferrada es de los que ha colaborado con el IEB.