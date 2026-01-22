La Omic de Ponferrada tramitó el último año casi 3.000 reclamaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, la Omic, de Ponferrada tramitó cerca de tres mil reclamaciones, quejas o denuncias, durante el año 2025. La mayoría, como viene siendo habitual, relacionadas con el suministro eléctrico, la telefonía móvil o fija, internet o gas natural. Así lo ha detallado el concejal de Consumo, David Pacios. En concreto, fueron 2.875 expedientes. De ellos, el 90 por ciento se tramitaron de forma presencial; otros 318 por vía telefónica y dos por correo electrónico. En entrevista en Onda Bierzo, Pacios reconoció que supone un elevado número de reclamaciones y explicó que «desde el ayuntamiento estamos muy concienciados de la necesidad de este servicio y la gente lo conoce y lo usa. Eso permite que se puedan solucionar un elevado porcentaje de los problemas que se plantean» apostilla.

Según los datos de la OMIC, de esas 2.875 reclamaciones, quejas o denuncias tramitadas el año pasado, 192 estaban relacionadas con el suministro eléctrico, 164 con seguros, casi trescientos con telefonía móvil y fija, 147 con problemas con internet, 125 con gas natural y 104 con comercio electrónico.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ubicada en la planta alta del mercado de abastos de Ponferrada, abre al público de diez de la mañana a doce y media. Es un servicio gratuito y, actualmente, está siendo atendido por una persona. La otra responsable acaba de jubilarse. La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un servicio que presta el Ayuntamiento, que enla mayoría de los casos informa, pero también tramita y aconseja sobre soluciones de quejas tras recibir la prestación de un servicio o compra de un determinado producto en establecimiento.