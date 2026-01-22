El PCE del Bierzo aboga por la defensa agrícola comarcal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Comunista de España de El Bierzo expresó su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, un tratado que dice está «diseñado al servicio de las grandes multinacionales agroalimentarias y de la distribución que amenaza gravemente la viabilidad económica, social y ambiental del sector primario berciano». Desde el PCE de El Bierzo denuncian que el acuerdo permite la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos a los productores europeos, generando una competencia desleal que golpea directamente a agricultores y ganaderos de la comarca. Una situación que se suma a décadas de abandono institucional, pérdida de rentabilidad, falta de relevo generacional y despoblación rural. La secretaria política del PCE de El Bierzo, Isabel Maroto, señala que «el acuerdo UE–Mercosur es un nuevo episodio de una política comercial neoliberal que sacrifica al campo" del Bierzo.