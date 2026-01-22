Bembibre ensalza al voluntario en su Festival del Botillo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre homenajeará al voluntariado del municipio en la semana cultural previa a la celebración del Festival Internacional del Botillo, que se celebra el sábado 7 de febrero, con varias actividades dedicadas a colectivos de la villa. Desde el ámbito asistencial, el reconocimiento es para Cruz Roja, Cáritas y Manos Unidas, además de Protección Civil por el apoyo organizativo y logístico y los voluntarios del Patronato Municipal de Fiestas. A ellos se dedica la exposición «El eco de un gesto», organizada por la artista bembibrense Blanca Porro, que se inaugurará el 31 de enero a las 18.00 horas, y podrá visitarse hasta el 28 de febrero en la Casa de las Culturas. La muestra reunirá objetos y materiales cedidos por los distintos colectivos con el fin de que el público conozca de cerca su actividad y algunos detalles de su día a día.

El 2 de febrero, a las 20.00 horas en la Casa de las Culturas, se presentará el vídeo documental del mismo título, que se centra en la labor del voluntariado para el municipio a través de testimonios en primera persona. «La intención es poner en valor la labor de los voluntarios y las voluntarias a través de sus testimonios», explica la autora, «para bien como para mal, los momentos difíciles y lo bueno que tiene ser voluntario».

Por último el 3 de febrero, a la misma hora y en el mismo espacio, habrá una mesa redonda sobre el papel del voluntariado con testimonios directos. El escritor y locutor de radio Nicanor García Ordiz organiza y modera este acto que contará con la participación de protagonistas que expondrán sus vivencias y lo que les reporta ser voluntario, con una visión más amplia de pertenencia a estos colectivos.