654 euros de la Cookie Solidaria contra el cáncer

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

En el obrador de Sandra Romero Patisserie de Ponferrada tenía lugar la entrega del dinero recaudado para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, dentro de la campaña «La Cookie Solidaria». La propia Sandra Romero, junto con el chef Samuel Naveira hicieron entrega de un cheque por valor de 654 euros, recaudados en esta campaña. El dinero lo recibió la presidenta de la asociación, María Ángeles Martín, quien agradecía este tipo de acciones que tanto ayudan al campo de la investigación. Durante la campaña promocional se vendieron unas 400 cookies.