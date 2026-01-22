Será desde Vega de Espinareda
La Uned invita a descubrir las Reservas de la Biosfera
La Uned impartirá en su aula de Vega de Espinareda un nuevo curso online de extensión universitaria titulado «Un día, una Reserva de la Biosfera: Explorando los tesoros naturales de España». Las clases se impartirán entre el 10 de febrero y el 19 de marzo de forma gratuita y flexible, permitiendo la asistencia tanto en directo como en diferido a través de internet. España es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta con 55 Reservas de la Biosfera.
Este curso invita a recorrer estas joyas naturales y culturales a través de 15 sesiones temáticas, cada una dedicada a una reserva diferente, con el objetivo de conocer su historia, gestión, especies emblemáticas, valor ecológico y el papel de las comunidades que las habitan. Las sesiones que se podrán seguir desde las instalaciones de la Uned de Vega se impartirán en horario de 11 a 12 horas y contarán con la participación de gestores y técnicos responsables de las distintas Reservas de la Biosfera, así como representantes de organizaciones conservacionistas.