Un coche vuelca y cae por un terraplén en Matarrosa y la conductora queda atrapada

Un camión de los Bomberos de Ponferrada. DL

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso por un nuevo accidente durante la tarde de este jueves.

En concreto, la alerta se ha dado a las 19.57 horas, cuando un turismo ha salido de la vía y ha terminado volcando y cayendo por un terraplén en la CV-126/4, en Matarrosa, llegando a Santa Leocadia.

Como consecuencia, la conductora del turismo, una mujer de 68 años, ha quedado atrapada dentro del vehículo porque no puede abrir las puertas.

Por el momento, una dotación de bomberos de Ponferrada se ha personado en el lugar para poder excarcelar a la afectada.

Una ambulancia del Sacyl y la Guardia Civil también han acudido al lugar del accidente.