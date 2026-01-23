Ponferrada intensificará la vigilancia sobre patinetes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada pondrá en marcha la próxima semana un dispositivo especial de control sobre los vehículos de movilidad personal, especialmente patinetes eléctricos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la ciudad. En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que la actuación se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero y se centrará en comprobar que estos vehículos cumplen la normativa vigente. Los agentes revisarán aspectos como la documentación obligatoria, el estado de los patinetes, las zonas por las que circulan, el respeto a los límites de velocidad y el número de ocupantes. Desde el área de Seguridad Ciudadana se señala que este tipo de controles buscan reducir situaciones de riesgo y favorecer una convivencia segura entre peatones, conductores y usuarios de estos medios de transporte, cada vez más habituales en el entorno urbano. Recuerda que los vehículos de movilidad personal son más vulnerables a los accidentes.