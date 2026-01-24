Judith Gómez Ovalle o la historia de la berciana que triunfa en EE UU con la IA

Se llama Judith Gómez Ovalle y es una joven ponferradina discreta para el gran público español, pero muy conocida y con gran influencia mundial en la actualidad desde Estados Unidos. Con más de 20 años de experiencia internacional en consultoría empresarial enfocada en transformación digital y marketing digital, Judith se ha posicionado como una de las management consultants más influyentes de su generación, destacando por liderar y asesorar iniciativas de alto impacto desde Europa hasta América, especialmente en sectores altamente regulados y de gran complejidad operativa.

La berciana Judith Gómez Ovalle en un foro en Tampa, Estados Unidos.DL

La trayectoria profesional de esta joven está marcada por la convergencia entre negocio, tecnología e innovación. Es líder en gestión empresarial, consultoría de gestión de proyectos de grandes empresas y luego su transformación digital. Su capacidad de gestión en la eficiencia es de vértigo y, prueba de ello, es que se la rifan los grandes. Por poner sólo uno de los muchos ejemplos, esta berciana, entre los hitos destacados de trayectoria figura su firma en la transformación digital del Real Madrid en las temporadas 2011–2012, así como en la creación de campañas mobile para marcas como Coca-Cola y Line en España.

En la actualidad, desarrolla su actividad profesional en Estados Unidos, donde contribuye al crecimiento y posicionamiento de STX Next en el mercado norteamericano. Desde esta posición, colabora estrechamente con compañías como Mozilla, en la definición de su estrategia de datos, lanzamientos web y migraciones de Salesforce, así como con grandes corporaciones como Rapid7, en proyectos de datos, machine learning e inteligencia artificial aplicados a la industria de la ciberseguridad. Su perfil se completa con una intensa labor como conferenciante, tanto en foros nacionales como OME Expo en España, como en encuentros internacionales de referencia, entre ellos South by Southwest (SXSW) en Austin (Texas), uno de los principales eventos mundiales de tecnología y creatividad, que reúne cada año a líderes empresariales, innovadores y figuras públicas como Michelle Obama o Elon Mask. Allí compartió espacio con ellos.

Judith Gómez Ovalle se formó en el Bierzo, en los colegios San Ignacio y Espíritu Santo, y con tan solo 17 años se trasladé a Madrid para estudiar Marketing y Administración de Empresas en el CEU, iniciando así un recorrido de clara vocación internacional. A esta base académica se suma formación ejecutiva en escuelas de referencia como Esade e Insead, además de su certificación como Scrum Master, una combinación que ha reforzado su perfil estratégico y especialización en consultoría tecnológica y gestión del cambio. A lo largo de su carrera, compaginó su actividad empresarial con la docencia en marketing transformación digital.

CONOCIDA EN NOKIA, CAFÉ DE COLOMBIA, SUBWAY O MASTERCARD

Su trayectoria profesional incluye el paso por grandes agencias internacionales de medios como WPP y Dentsu, donde trabajó tanto en Madrid como en el Reino Unido, liderando proyectos para marcas globales como Nokia, Café de Colombia o Subway. Luego, su carrera continuó en Polonia, donde participó en proyectos de transformación digital para compañías como Mastercard, ampliando experiencia en entornos corporativos de gran escala y alto nivel de exigencia. Ya en Texas desarrolló una carrera no solo internacional sino tambien multisectorial, participando en proyectos de innovación para grandes corporaciones de sectores como Oil & Gas, retail y educación, acompañando a estas organizaciones en procesos de digitalización, adopción de inteligencia artificial y gestión avanzada de datos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la calidad en la toma de decisiones.

Judith Gómez Ovalle no construyó su carrera siguiendo un único camino, sino atravesando fronteras, industrias y transformaciones profundas con una idea muy clara: la adopción de la tecnología en la gestión empresarial solo tiene sentido cuando mejora el negocio, y el negocio solo avanza cuando sabe adaptarse a un mundo que cambia sin pedir permiso.

Hace más de veinte años, comenzó su recorrido profesional en España, en un momento en el que la gestión empresarial en el universo digital apenas estaba encontrando su lenguaje. Judith ya intuía que la relación entre marcas, datos y plataformas iba a convertirse en el nuevo terreno donde se definiría la competitividad. Esa intuición se transformó en oficio: desde roles de desarrollo de negocio y dirección de cuentas, empezó a liderar iniciativas que conectaban estrategia y ejecución, uniendo creatividad con resultados medibles, y visión con control operativo.

Su trayectoria se fue ampliando hacia entornos cada vez más exigentes. No solo por su escala, sino por sus reglas: industrias donde un error no es un contratiempo, sino un riesgo real. Sectores altamente regulados —como energía, oil & gas, servicios financieros, seguros o ciberseguridad— se convirtieron en su especialidad. En esos escenarios, donde la innovación debe convivir con la normativa, Judith fue ganándose una reputación poco frecuente: la de ser una consultora de gestión empresarial capaz de acelerar la modernización sin sacrificar la seguridad, la continuidad ni el cumplimiento.

No destaca solo la variedad de compañías en su currículum, sino su impacto como un referente en transformar la gestión empresarial