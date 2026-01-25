Inquietud por el retraso del enlace entre el Canal Alto y Bajo del Bierzo

Las obras de modernización de los regadíos de la comarca, en lo que afecta a la parte del Canal Bajo del Bierzo avanzan a buen ritmo y los trabajos están siguiendo los plazos previstos, están en plazo de ejecución y entrega. Pero, ahora mismo existe cierta incertidumbre y temor entre los regantes de las fincas del Canal Bajo, dado que todos los responsables y beneficiarios de este proyecto se han dado cuenta que la canalización de la tubería de 1.600 centímetros de diámetro de aceroelectrosoldado que ahora mismo se está colocando en el tramo que va desde el término municipal de Cabañas Raras (más o menos la zona del karting) hasta Camponaraya (las inmediaciones del polígonop industrial) están experimentando un retraso. Se trata de unos 10 kilómetros de tramo que corresponde a la parte del Itacyl y que se está agilizando todo lo que pueden, pero el tiempo se echa encima de cara a la próxima campaña de regadío de primavera.

Los agricultores y fruticultores comuneros del Canal Bajo del Bierzo tienen principalmente plantaciones extensas de frutales (perales y manzanos, principalmente) y la campaña de regadío empieza a partir del próximo 31 de marzo. Pero se estima que la conexión de la tubería entre el Canal Alto (el que capta el agua en el embalse de Bárcena) y que llevará el agua al Canal Bajo del Bierzo no podrá estar lista para esas fechas. Y si lo está, será en un margen muy ajustado y es sabido que las plantaciones hay que regarlas para que produzcan.

De esta forma, con esta inquietud ya se han movido los alcaldes de Carracedelo, Raúl Valcarce, y el de Camponaraya, Eduardo Morán. Los dos están trabajando para ver todas las posibilidades y que la gran y beneficiosa obra que ahora mismo está en marcha y que avanza muy bien, pueda solventar también este percance con el enlace de la canalización subterránea Cabañas-Camponaraya.

La inquietud existe entre los fruticultores y la ha confirmado este periódico consultando a los agricultores afectados, pero se mantiene la confianza en el buen hacer de las administraciones en la ejecución de esta obra pública. Con todo, los alcaldes de las dos zonas afectadas también se están implicando con los regantes en buscar alternativas. Se baraja como solución alternativa echar mano de la gran acequia del Canal Bajo del Bierzo, pero si ésta fuera la solución única retrasaría la obra de cubrición del viejo canal, el que va paralelo a la carretera de servicio.

Además, existe otro tema que preocupa y que se une a esta situación sobrevenida, y es que hay que cumplir los plazos de las obras fijadas por la Administración para la modernización de estos regadíos, en este caso por los fondos procedentes del Gobierno central. Si no se cumple con esos plazos podrían darse problemas con el préstamo aportado con fondos europeos.

Las dos comunidades de regantes implicadas en este proyecto, la del Alto y la del Bajo, también están buscando soluciones. Está mediando en este asunto también la Confederación Hidrogrñafica Miño-Sil y también los citados alcaldes de Carracedelo y Camponraya.

El regidor de Camponaraya decía el viernes en Onda Bierzo que están preocupados en la solución para que no haya problemas con la campaña de regadíos de esta próxima primavera. Eduardo Morán manifestaba lo siguiente: "La obra del trasvase del Alto al Bajo va con retraso y es verdad que la licitación de la Junta se hizo con retraso y el periodo que se le dio a la empresa le permitiría terminarlo incluso en la primavera del año que viene, pero en esta primavera del 2026 hay que regar, y como muy tarde en abril tienen el regadío, y el trasvase tiene que estar finalizado porque sino habría que dar agua por el antiguo canal, el que ahora mismo ya tiene una tubería en su interior uy una parte se está cubriendo, con lo cual pierde capacidad".

