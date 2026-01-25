Ponferrada acoge el ciclo de magia con Dinamiz-Artj

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge un ciclo de magia dentro del programa Dinamiz-Artj para conmemorar el Día Internacional de la Magia, que se vive el último sábado de este mes, el 31 de enero, y que reivindica la profesión de estas personas que, gracias a su talento, trasladan al público a un mundo de ilusión y fantasía.Las actividades se desarrollarán los fines de semana del 31 de enero y 1 de febrero y el sábado y domingo, 7 y 8 de febrero y se ha previsto una amplia programación para que los interesados puedan disfrutar en la capital berciana de un fin de semana diferente en el que disfrutar del mundo de la magia en esta época invernal de frío y manta.

El ciclo de magia está previsto que se abrirá el sábado 31 a las 20.30 horas de la mano de José Armas «El Ilusionista» con Secretum, un espectáculo poco convencional cargado de humor y espontaneidad que ofrece un recorrido por todas las disciplinas del ilusionismo. Al día siguiente, el domingo 1 de febrero a las 12 horas, será el turno para el Mago Martín con su propuesta «Wanted: Se busca mag@», una representación dinámica, familiar y participativa en la que los efectos mágicos serán realizados también por el público.

Ya el siguiente fin de semana, el sábado 7 a las 20.30 horas , actuará Dani García con su Gala de magia «Abraio», donde cuatro artistas se reunirán para completar los diferentes desafíos mágicos bajo la premisa de que «el espectáculo debe continuar».

El ciclo se cierra el domingo, 8 de febrero, con Joshua Kenneth y su obra «A maxia de Joshua Kenneth» que comienza a las 12 horas, con un sorprendente espectáculo de magia de salón, íntimo y personal.

Las entradas para las actuaciones tienen un precio de 1 euro y, debido al aforo limitado, se recomienda reservar a través de la web. Como es sabido para los que participan en las numerosas actividades que desarrolla la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada a través de la Térmica Cultural, existe una web en la que se puede inscribir uno o bien acudiendo a las instalaciones de la Tñermica Cultural en la zona del barrio de Compostilla, en donde está todo organizado para atender a las personas que decidan acudir a sus eventos. En esta ocasión, la asistencia al espectáculo del ciclo de la magia es muy asequible al bolsillo.

