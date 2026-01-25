La Miño-Sil destina 185.000€ a restauración de ríos por el fuego

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha inviertido 185.000 euros en actuaciones de mejoras en 46.200 hectáreas quemadas en su área de la provincia de León, que principalmente coincide con los ríos del Bierzo de la cuenca del Sil y sus afluentes. En esta partida presupuestaria también entraron las 5.620 hectáreas de los ríos de cuenca de la provincia de Zamora que entregan sus aguas hacia el Atlántico. En concreto, para la zona del Bierzo actúa en 4.782 metros de albarradas de madera y piedra y 1.480 metros de fajinas, con las que protege 17 captaciones de agua y 16 kilómetros de cauces fluviales, en ríos y arroyos. Se trata de trabajos para la restauración hidrológico forestal de las zonas afectadas por la oleada de incendios del pasado verano.

Se trata de unos trabajos para los que se priorizaron las actuaciones urgentes de corrección y atenuación de los efectos desde tres perspectivas, como son la afección a captaciones de abastecimiento, las zonas con riesgo de inundación y las zonas de especial protección —Reservas Hidrológicas de la CHMS, Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera y tramos fluviales en los que habitan especies amenazadas o protegidas-.

«En conjunto y por el momento, las actuaciones ejecutadas suponen un total de 4.782 metros de barradas de madera y piedra y 1.480 metros de fajinas, con las que se han protegido 17 captaciones de agua y 16 kilómetros de cauces», explicó el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, y añadió «los trabajos han supuesto un notable esfuerzo para el personal adscrito a las brigadas de trabajo debido a lo abrupto del terreno y a la falta de accesos»

«No podemos olvidar que estamos ante una nueva fase de los incendios y los trabajos se ejecutan contra reloj en las zonas en las que se redujo drásticamente la cubierta vegetal, lo que favorece el flujo de líquidos y sólidos hacia los cauces, con el consiguiente efecto erosivo laminar y la degradación de los ecosistemas fluviales» concluyó el presidente del organismo de cuenca fluvial.

El trabajo que ha venido desarrollando la Confederación Hidrogrñafica Miño Sil en los últimos meses tras los debastadores incendios registrados el pasado verano en los montes del Bierzo son muy parecidos a la restauración que también ha acometido firmas como Tragsa en las zonas mineras del Bierzo Altop, afectadas por el cierre de las explotaciones de carbón y que afectaban igualmente a cauces fluviales y pequeños arroyos de esta misma cuenca fluvial.