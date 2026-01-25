Herido un joven al colisionar su vehículo con otro en Cacabelos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente.

En concreto, la llamada tuvo lugar a las 13.58 horas del mediodía de este domingo, cuando se alertaba de una colisión entre dos turismos en la avenida Arganza, en Cacabelos.

Como consecuencia, uno de los conductores del turismo, un joven de 22 años quedó herido, alegando dolor de cabeza y de rodilla.

Se ha avisado a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia.