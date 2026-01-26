La restauración de la cantera de Catisa eliminó ya toda la estructura metálica

Para el que conozca la zona y hoy quiera visitar el lugar, se sorprenderá al comprobar que ya no hay apenas nada de toda la estructura metálica de explotación de piedra caliza en la famosa cantera de Catisa, en el municipio de Carucedo, al lado del lago de Carucedo, muy conocida por el impacto ambiental que ocasionaba al visitar las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) desde el mirador de Orellán. Hoy se ha retirado todo el entramado de hierros y chatarra que aún acumulaba la zona, los silos y la estructura edificable de hormigón. La maquinaria pesada ha actuado con contundencia en varias hectáreas de la cantera, ha explanado la zona suavizando los taludes y ha cubierto de tierra o arena fina lo que un día fue el corazón de la explotación de áridos para la construcción.

En abril de 2022, la Junta de Castilla y León iniciaba un plan de restauración con una inversión superior al millón de euros, con un proyecto que comtemplaba limpiar todo, recuperar en lo posible el paraje y que incluso contemplaba la plantación de más de 10.000 árboles para «cicatrizar» la zona afectada por la cantera de unas 38 hectáreas. Los trabajos de restauración sufrieron varios bloqueos judiciales por problemas con la propiedad tras la quiebra y el cierre de la historica Canteras Industriales del Bierzo, S.A.), situada en el paraje de Peña del Rego, en Carucedo. Con todo, a finales del año pasado 2025, se resolvía el último contencioso, permitiendo que la maquinaria regresara al terreno para completar la fase final de recuperación paisajística. Actualmente, en 2026, la cantera ya no se encuentra en actividad y los esfuerzos se centran en minimizar definitivamente su impacto visual en el entorno de Las Médulas.

La empresa obtenía la autorización para explotar recursos en 1968 y se estima que la actividad a gran escala comenzó en noviembre de 1977. Durante décadas, la cantera operó sin someterse a procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental ni contar con licencias ambientales adecuadas. El impacto visual era severo, siendo visible directamente desde el mirador de Orellán en Las Médulas y recordado históricamente por un comentario de la Reina emérita Doña Sofía. Hubo conflictos judiciales y entre 2011 y 2014, varias sentencias anularon licencias previas y ordenaron la paralización de la actividad. En 2016, el Tribunal Supremo confirmó una pena de 4 años de cárcel para el consejero delegado de la empresa por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. y el cierre definitivo, después de múltiples órdenes de cese, finalizó oficialmente sus autorizaciones en agosto de 2020.

Finalmente, llegó la restauración de las casi cuarenta hectáreas promovida por la Junta de Castilla y León. Hoy ya han desaparecido la sección de triturado, de silos e incluso la pequeña gasolinera y oficinas que se levantaron en el lugar. Eso sí, queda el gran crácter excavado en la montaña, de donde salió la piedra caliza durante varias décadas y que generó trabajo.

Los trabajos de restauración de esta explotación, situada frente a Las Médulas comenzaban en 2022