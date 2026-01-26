Tvitec moderniza oficinas en el corazón de Londres

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El vidrio de la factoría berciana de Tvitec y Focchi han completado una de las grandes obras de rehabilitación del año en Londres, la capital británica. Según la firma, «Panorama St. Paul’s ha sido proclamada como una de las grandes obras de rehabilitación del año en Londres. Tal vez la mejor modernización de una edificación en la capital británica de los últimos tiempos. En el 81 de Newgate se alza desde hace sólo unos meses una construcción que poco tiene que ver con el vetusto edificio de oficinas de los años 80 del siglo pasado sobre el que el estudio de arquitectura KPF proyectó una amplia y profunda remodelación. Panorama St. Paul»s ha entrado en una nueva era de la mano de la envolvente que la especialista italiana Focchi ha ejecutado, en la que el vidrio de Tvitec-Cricursa es uno de los grandes protagonistas de la fachada junto al granito y la reutilizada piedra Portland. La combinación, añadida a otros factores, contribuye a la consecución de las máximas etiquetas de sostenibilidad y eficiencia energética para poner en valor un proyecto que ofrecerá más de 67.500 m² de oficinas flexibles, locales comerciales y de ocio, terrazas de acceso público y privado, y un restaurante en la azotea. Tvitec procesó para este complejo, que mira privilegiado a la catedral londinense de San Pablo, más de 9.000 metros cuadrados de vidrio de alto rendimiento. Aunque se fabricaron diversas composiciones, la solución es el vidrio aislante.