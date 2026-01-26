El Camino de Invierno se afianza de mayo a julio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Camino de Invierno se ha convertido ahora prácticamente en camino peregrino de primavera y verano. La estadística ofrecida por la Oficina del Peregrino en Santiago de Compostela contabilizó de enero a diciembre del año pasado, el 2025, un total de 2.758 peregrinos que usaron esta ruta alternativa de invierno al paso por las montañas del Cebreiro, las que limitan por Vega de Valcarce con las gallegas lucenses.

Echando un vistazo a los diferentes datos que ofrece la estadística confesada por los peregrinos que la hicieron, los meses de mayor afluencia de esta ruta que sale de Ponferrada y sigue en parte el curso natural del río Sil por Puente de Domingo Flóre, atravesando antes los municipios de Priaranza, Borrenes y Carucedo, para cruzar Las Médulas y adentrarse en tierras gallegas de Valdeorras, son los de mayo, junio y julio. Luego, curiosamente, en agosto pegó un descenso brusco el año pasado y muchoi menos en los meses propios del invierno del Bierzo y gallego.

En concreto, el mes de más peregrinos que hicieron el año pasado el Camino de Invierno fue el de mayo, con 516 personas. Luego pegó un descenso en junio, con 373 peregrinos contabilizados y finalmente la línea estadística volvió a ser ascendente en el mes de julio, registrando otros 471 peregrinos. Del total de los peregrinos contabilizados, con un desncenso del 4% respecto al año anterior, el 2024, el 66% fueron españoles, con 1.819 personas y el resto extranheros, un total de 924 peregrinos. Un dato curioso también es el punto de salida de los peregrinos. En este caso, contabilizando los datos del Camino Francés, cabe señalar que desde Ponferrada salieron el año pasado 5.543 personas que se dirigían a la catedral del apóstol Santiago. Desde la ciudad de León la Oficina del Peregrino contabilizó 7.603 personas y desde el Cebreiro salieron o iniciaron la ruta jacobea un total de 6.268 personas. En el caso del Camino de Invierno se ha mejorado mucho la infraestructura que se ofrece al peregrino en la zona del Bierzo, con nuevos albergues y servicios que se ofrecen a su paso por Priaranza, Borrenes, Carucedo o Puente.