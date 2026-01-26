Alex O’Dogherty pone el humor en el Botillo de Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Semana Cultural del Festival Internacional de Exaltación del Botillo incluye este año una cita con el humor, en esta ocasión de la mano de Álex O»Dogherty. Este reconocido artista, conocido, entre otros, por su interpretación de Arturo Cañas en Camera Café presentará su espectáculo «Palabras Mayores» el miércoles 4 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro Benevivere. Es un evento con entrada gratuita. La presencia de O»Dogherty en la programación suma a la Semana Cultural una propuesta escénica firmada por un artista polifacético, cuya carrera se ha desarrollado en ámbitos tan diversos como el cine, la televisión, el teatro, la música y la radio. En cine, ha participado en títulos como «Felices 140» (Gracia Querejeta), «Human Persons» (Frank Spano), «El Factor Pilgrim» (Alberto Rodríguez y S. Amodeo), «El Portero» (Gonzalo Suárez), «Azul oscuro, casi negro» (Daniel Sánchez Arévalo) o «Alatriste» (Agustín Díaz Yanes). En televisión, ha formado parte de series como «Olmos y Robles», «Doctor Mateo», «Camera Café», «Los hombres de Paco», «Aída», «Aquí no hay quien viva», «El Comisario», «Hospital Central», «Padre Coraje» o «El ministerio del tiempo», entre otras. Su trayectoria sobre las tablas incluye montajes como «The Hole» y «The Hole 2» (escrita por él mismo), además de obras como «El Ángel Exterminador» (Buñuel) o «Arte» (Yasmina Reza), junto a varios formatos de solo show como «Y tú, ¿de qué te ríes?», «El Amor es Pa Ná», «La comedia de la Cestita» o «Imbécil». En el terreno musical, ha trabajado como autor e intérprete (incluyendo su etapa como vocalista y trompeta de la «Banda de la María» durante catorce años) y lidera «La Bizarrería», con la que mantiene gira y repertorio propio. En «Palabras Mayores», Álex O»Dogherty propone un espectáculo de humor con su sello característico, apoyado en la palabra, el ritmo y la cercanía, en una función pensada para el disfrute del público y reforzar el ambiente festivo y cultural.

