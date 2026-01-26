El Campus berciano ofrece a emprendedores enseñanza para crear su tienda on line

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus del Bierzo lanza dos nuevos cursos online relacionados con el apoyo al comercio para crear webs y e-commerce con WordPress. La iniciativa de formación está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquier persona interesada en mejorar sus competencias digitales, ambas formaciones ofrecen un número limitado de 18 plazas. En una nota de prensa, la Universidad de León resalta que refuerza en sus instalaciones de Ponferrada su compromiso con la formación digital lanzando dos nuevos cursos de extensión universitaria diseñados para dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para crear, desde cero, páginas web y tiendas online mediante Wordpres, la plataforma más popular de gestión de contenidos y comercio electrónico. Dirigidos a estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquier persona interesada en mejorar sus competencias digitales, ambas formaciones se impartirán en modalidad online síncrona y ofrecen un número limitado de 18 plazas. La primera de las formaciones, «Crea tu web con WordPress: Nivel Básico», se desarrollará los días 10 y 11 de febrero de este 2026. Los asistentes, durante las 10,5 horas de duración del curso, descubrirán desde cómo contratar un dominio y un hosting, hasta la creación de contenidos para una web que aprenderán a crear desde cero. La metodología combinará la teoría y la práctica con un ejercicio final que permitirá a los alumnos poner en marcha sus proyectos digitales. El coste de la matrícula, ya abierta, es de 25 euros para los estudiantes universitarios y de 50 para el resto de la población. «Crea tu tienda online con WordPress», el segundo de los cursos, tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, también en formato online síncrono, con el objetivo de enseñar a construir una tienda digital completa, incorporando productos, categorías y métodos de pago. La formación está organizada para que incluso quienes no tienen experiencia previa puedan implementar una tienda profesional. Los estudiantes, emprendedoreso comerciantes que quieran agrandar sus conocimientos en esta materia de refuerzo al sector deben ponerse en contacto con la Universidad en Ponferrada para inscribirse.