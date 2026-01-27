Ponferrada sitúa el desempleo en cifras más bajas de la crisis económica del 2007

Los marcadores estadísticos de los ritmos económicos anuales que ahora mismo registra Ponferrada son positivos, a juzgar por lo tratado en la pasada jornada en la comisión informativa de Desarrollo Económico e Industrial, Comercio, Innovación y Escuela Taller del Ayuntamiento de la capìtal berciana. Ayer se abordaron datos de la Escuela Taller, del comercio general de la ciudad, de los mercados diarios y puntuales, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, del área de Desarrollo Industrial e incluso de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago; y el balance de todos ofrecía resultados mejorados en positivo

Del global de los datos dados a conocer, en la comisión informativa municipal de Ponferrada destacael referido a la situación de desempleo y se informó de los datos del paro al cierre del pasado ejercicio anual 2025. Echando mano como fuente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a diciembre 2025, se concluye con los siguientes datos y resultados como balance: La evolución anual (2024-2025) indica que el desempleo descendió un 6,3% en el último año, pasando de los 3.794 parados en diciembre de 2024 a los 3.555 actuales. Esto supone que se trata de una tasa de desempleo que se sitúa en el 9,2%, y que viene a significar un punto porcentual menos que en enero de 2025, que estaba en concreto en el 10,2%. De esta forma, existe otro dato que llama la atención y que fue puesto de manifiesto en la comisión informativa de ayer en el consistorio: la comparativa histórica certifica que los 3.555 parados actuales oficiales a enero de 2026 mejoran los registros previos a la crisis económica del año 2008. Esto significa también que son inferiores tanto en los datos porcentuales como en los absolutos a los registros contabilizados a finales de diciembre del año 2007 (cuando había 3.838 parados) y también los de diciembre del año 2005 (cuando hace ahora ceinte años Ponferrada tenía 4.294 parados). Con estos precedentes, en la comisión informativa se destacaban los buenos datos económicos en Ponferrada, que parece repuntar después de acumular años negativos tras las sucesisvas crisis económicas y todo lo que ha acarreado el cierre de las minas, la voladura de las dos centrales térmicas y el hecho de que no acaben de llegar las grandes infraestructuras tantas veces prometidas por la Administración. Como dato del desempleo en Ponferrada, el máximo histórico de paro fue en el mes de diciembre del año 2012, cuando la cifra se disparaba hasta los 8.221 personas afectadas sin trabajo oficial contabilizado. Desde el Ayuntamiento consideran que los datos de mejora y baja del desempleo son un factor más de cara a la recuperación lenta pero paulatina .

La comisión de Desarrollo Económico e Industrial, Comercio, Innovación y Escuela Taller concluye que la senda es de recuperación