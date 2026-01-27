«Creo que hay un gran debe con el Bierzo en el sector agrícola»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo y gran conocedor de la agricultura de la comarca, Pablo Linares, fue el protagonista del programa La Tertulia, organizado conjuntamente por La 8 Bierzo y Diario de León. El espacio, presentado por el jefe de Informativos Manuel Domínguez, contó también con la participación del delegado de Diario de León en El Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Mercosur

c Acuerdo de la UE. «Hay que entender que, cuando te movilizas, es una última medida de presión, pero está claro que nos jugamos mucho». «Desde mi punto de vista, Mercosur es un acuerdo malo, muy malo para España y para la Unión Europea en general. No ganamos nada con ese acuerdo: abrimos mercado y tenemos consumidores potenciales, pero la realidad es que no lo son tanto». «Abrimos la puerta a que puedan entrar una serie de productos que sí van a competir directamente con nosotros en gran parte del sector primario europeo, en desigualdad de condiciones». «El sector primario es fundamental y eso es algo que todavía no se entiende, y no ocurre en otros sectores».

Productos de la comarca

c Panorama. «Ojalá que no empiece— en referencia al acuerdo de la UE con Mercosur— pero a priori mi sensación es que afortunadamente la gran mayoría de los productos que tenemos en el Bierzo directamente no tendrían que verse muy afectados, pero mi sensación es que los más afectados podrían sé los productores de la carne de vacuno, que no exportan mayoritariamente, pero sí las importaciones pueden hacer caer los precios». «No hay que olvidar el mundo del vino también porque Argentina es un gran productor, vamos a ver las repercusiones». «Aunque no tengan un gran impacto, en el sector primario la solidaridad suele primar».

Papel de Europa

c Medidas . «Realmente la impresión que da al analizar los datos es que Europa se está pegando un tiro en el pie. Está perdiendo capacidad de alimentar a la población y el mundo está en un momento convulso y no tenemos soberanía alimentaria que debería de ser prioritario y Europa va en el camino contrario».

Castaña

c Análisis. «Hubo un momento que la castaña asiática empezaba a entrar en el mercado europeo con fuerza, baja en el precio, y vimos que peligraba el sector en el Bierzo y en toda Europa. Lo que ha pasado es que la calidad de ese producto es muy inferior y eso ha hecho que se frene. Sigue entrando producto pero a cantidades pequeñas y no puede competir». «Si hay otras producciones que puede darse esa competencia como puede ser la cereza que se produce en Argelia en calidad excepcional».

NUEVAS PRODUCCIONES

c OIivo y kiwi. «El que más está creciendo es el olivo y hay grandes expectativas. El kiwi podrá ser también porque es una producción con alto rendiento econnómico». «Podríamos hablar de casi todo como productores hortícolas, no solo para conservas». «Necesitamos ganas y potenciarlo».

Parque agroalimentario

c Deuda pendiente. «El sector va por buen camino, pero más lento de lo que nos gustaría. Hace falta un impulso a todos los niveles, y ese impulso ya lo defendí en 2017».

«Sería un salto cuantitativo y cualitativo, pero solo aparece en época de elecciones y no somos capaces de despegar».

Gobierno de España

c Apoyos. «Rotundamente no. De hecho, España está siendo uno de los principales adalides del acuerdo Mercosur. Desde el Gobierno central no se tiene clara la defensa. Se sigue sin entender, y eso es extrapolable desde el Bierzo hasta Madrid o Bruselas: seguimos sin comprender la importancia del sector agroalimentario a nivel estratégico. Si podemos vivir sin luz —y hemos tenido un reciente apagón—, sin alimentación no es posible».

Sistema anti heladas

c Innovación. «No avanza; lo fundamental es asegurar la producción. Si somos capaces de estabilizarla, veremos cómo crecemos como sector».

«Objetivamente, poner una máquina en manos de varias personas es difícil. No se ha instalado ni una mínima torre porque falta comprender la idiosincrasia del Bierzo. Seguimos viendo a Castilla y León como la gran meseta, sin entender sus singularidades».

Modernización regadíos

c Infraestructuras. «Es una obra importante que supondrá una revolución con la mejora del sistema de riego tecnológico. Es muchísimo más rentable y hará que el sector sea más competitivo y eficiente».

El agricultor

c Situación. «Conocen que hay avances y aunque tenga coste, saben que hay una rentabilidad». «En el Bierzo la mitad que tiene tierra agrícola está abandonada y ese el que no entiende. «Está bien si esas tierras se movilizan».