El desvío para librar el argayo de la CL-631 se convierte en un patatal

A última hora del día 4 de enero, parte de la montaña que linda con la CL-631 volvió a derrumbarse, esta vez en Santa Cruz del Sil, y aquel argayo ha obligado a mantener cortada la carretera desde entonces. El tráfico se está desviando por el paraje industrial de La Recuelga, justamente por detrás del viejo lavadero de carbón del mismo nombre, y el estado que presenta este tramo es lamentable. Hay baches, grava y piedras sueltas, tierra y grandes acumulaciones de agua. Sin iluminación específica, solo unos pivotes rojos señalan el camino en plena noche y no es difícil desorientarse con el coche. El peligro es evidente, aunque el trayecto sea corto. La Junta de Castilla y León es conocedora de la situación y fuentes consultadas por este periódico aseguran que se está trabajando para abrir, cuanto antes, un carril de paso en la propia CL-631.

El pronóstico del talud es mucho menos grave que el que obligó a intervenir durante meses unos metros más arriba, en la entrada del barrio de La Estación, y la limpieza de la parte alta del mismo ya ha concluido, aseguran fuentes de la Delegación Territorial de la Junta. No obstante, aunque el material que estaba suelto o podía desprenderse sobre la calzada volviendo a comprometer la seguridad ya se ha eliminado, el plan ahora es asegurar esa pared de roca y, mientras duren los trabajos, la idea es reabrir un carril y regular con semáforo el paso de los vehículos, como ya se hizo en la ocasión anterior. Fechas concretas todavía no se manejan, pero desde la Junta de Castilla y León garantizan que será cuestión de días. La climatología adversa que ha marcado las últimas jornadas tampoco ayuda.

Mientras que esa solución no llega, La Recuelga sigue siendo el lugar de paso (evita el desvío por Sorbeda o, incluso, por Fabero) y las capas de zahorra que han esparcido en algunos puntos no resuelven el problema. Es continuo el trajín de coches en la única carretera que une el Bierzo con Laciana y con Asturias y a duras penas se cruzan dos en algunos tramos por el mal estado del terreno. La situación se complica estos días con la lluvia persistente. Así, los usuarios aguantan otra vez el tirón en una carretera que sigue esperando una mejora integral desde hace años. No son solo los desprendimientos, también las piaras de jabalíes, la nula visibilidad de las líneas de la calzada en varios puntos de la vía entre Toreno y Páramo del Sil y el mal estado del firme.

En Fornela

Donde también se ha producido un pequeño desprendimiento de roca sobre la vía en las últimas horas ha sido en la carretera de acceso al Valle de Fornela. El Ayuntamiento de Peranzanes se ha encargado de retirar el material caído con medios propios y también ha dado aviso a la Diputación de León. La alcaldesa, Henar García, confía en que la cosa se quede ahí y no haya que lamentar nuevos o mayores derrumbes a consecuencia de las intensas y persistentes lluvias.